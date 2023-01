Verkehr in Bonn : Straßenbauer richten verengte Fahrspuren am Endenicher Ei ein

Bonn Die Autobahn GmbH braucht Platz, um die Stützwände für das Endenicher Ei verstärken zu können. Geplanter Baustart für den Brückenneubau ist im August 2023.

Stützwände werden verstärkt

„Die Markierungen sind wegen des nassen Wetters gespritzt worden“, sagte Wego am Montag. Bei trockenem Wetter kleben die Fachleute die provisorischen Markierungen in der Regel auf die Fahrbahn. Die verengten Fahrspuren dienten dazu, Platz für Gerüste und die Bauarbeiter selbst zu schaffen, der für die anstehenden Arbeiten am Brückenbauwerk des Endenicher Eis benötigt werde. In den nächsten Monaten wird der Bauträger die Stützwände für das Brückenbauwerk verstärken.

Es sind dies Vorarbeiten für den langwierigen Ersatzneubau des Endenicher Eis, der im August dieses Jahres beginnen soll. Die Autobahn GmbH plant für den Neubau fast vier Jahre Zeit ein. Im Zuge der Erneuerung wird sie die Fahrbahn der A565 um bis zu 60 Zentimeter absenken. Hintergrund: Die Brücke selbst ist massiver geplant als bisher, was, so Wego, im Zusammenhang mit Versorgungsleitungen wie Entwässerung in der Brücke stehe. Da das neue Bauwerk nach der Fertigstellung also tiefer als der Altbau liegen wird, ist die Absenkung unumgänglich, so Wego. Trotz der veränderten Maße ist der Bauträger der Auffassung, dass es sich um einen Ersatzneubau handele, für den kein neues Planfeststellungsverfahren notwendig sei. Ein solches Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung läuft derzeit beispielsweise für die geplante Verbreiterung des Tausendfüßlers von vier auf sechs Fahrspuren nebst Standspuren.