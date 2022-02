Mann fälschlicherweise beschuldigt : Verfahren gegen zwei Politessen eingestellt

Bonn Die beiden Angeklagten sollen einen Mann 2018 fälschlicherweise eines Angriffs bezichtigt haben. Er soll einen Stuhl gegen den Rücken einer der Politessen gestoßen haben – ein Video zeigte aber, dass sie sich gestoßen hatte. Das Verfahren hat nun ein Ende.

Vor einer Tapas-Bar unweit der Oper stand am 4. Oktober 2018 eine nicht korrekt geparkte Mercedes C-Klasse. Weil das Fahrzeug nicht in der Fußgängerzone stehen durfte, stellten zwei damals 46- und 22-jährige Mitarbeiterinnen des Stadtordnungsdienstes dem Halter ein Knöllchen aus. Der Mann war wohl eine Art „Stammkunde“, fiel immer wieder dadurch auf, dass er seinen Wagen verbotswidrig vor seinem Lokal parkte. Noch bevor sie den Strafzettel an der Windschutzscheibe platzieren konnten, stieß denn auch der Besitzer des Wagens dazu und es kam schnell zu einer mindestens verbalen Auseinandersetzung.