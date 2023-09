Polizeieinsatz in Bonn Wilde Verfolgungsjagd nach Einbruch in der Nordstadt

Erst der Einbruch, dann die Flucht samt zweier Unfälle: Ein 33-Jähriger und zwei Komplizinnen (22, 28) sind am Samstag gegen 16.30 Uhr überrascht worden, als sie über den Hausflur in ein Geschäft an der Bornheimer Straße in Bonn einsteigen wollten. Laut Polizei stiegen sie in einen wartenden Peugeot, dessen 58-jähriger Fahrer in Richtung Hochstadenring davonfuhr.