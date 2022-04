Fahndung nach BMW-Fahrer : Autofahrer flieht mit Tempo 100 vor der Polizei durch Bonn

Bonn Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Freitag vor der Bonner Polizei geflohen und teilweise mit bis zu Tempo 100 durch die Stadt gerast. Dabei kam es zu zwei Unfällen und mehreren gefährlichen Situationen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein BMW-Fahrer ist in der Nacht zu Freitag vor der Bonner Polizei geflohen. Dabei raste der Autofahrer mit bis zu Tempo 100 durch die Stadt, kollidierte mit einem parkenden Auto und einem Schild und entkam schließlich gemeinsam mit seiner Beifahrerin. Die Polizei fahndet nun nach ihnen und bittet um Hinweise.

Wie die Polizei am Freitagmittag erläuterte, wollte ein Streifenwagen die Insassen des weißen BMW gegen 2.10 Uhr kontrollieren, da dieser ihnen in der Weiherstraße deutlich zu schnell und entgegen der Einbahnstraße fahrend entgegenkam. Der Streifenwagen versuchte, das Auto zu blockieren. Der Fahrer fuhr jedoch vorbei und bog verbotswidrig in die Maxstraße ab, wo mindestens ein Mensch der Polizei zufolge mit einem Sprung von der Fahrbahn dem zu schnellen Auto ausweichen musste.