Mutmaßliche Vergewaltigung in Bonn 46-jähriger Sexualstraftäter soll Bekannte vergewaltigt haben

Die 38-Jährige zeigte die Vergewaltigung am Montag auf der Wache Gabi in der Bonner Innenstadt an. Demnach soll es am Samstag zu der Tat gekommen sein. Der Mann sei der 38-Jährigen dann am Montagabend - kurz nachdem sie Anzeige erstattet hatte - bei einem Szenetreffen auf dem Kaiserplatz erneut begegnet. Sie verständigte daraufhin den Notruf, sodass Polizisten den Tatverdächtigen vor Ort festnehmen konnte. Der 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht.