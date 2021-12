Nach angeblicher rassistischer Beleidigung : Bonner Amtsgericht spricht Feuerwehrmann frei

Bonn Ein SUV-Fahrer hat einen 27-Jährigen wegen rassistischer Beleidigung und versuchter Körperverletzung falsch belastet. Der Berufsfeuerwehrmann wurde daraufhin vom Dienst suspendiert. Eine Zeugin konnte ihn bei einer erneuten Verhandlung entlasten.

Fast anderthalb Jahre liegt der kleine Zwischenfall an einer Straßenkreuzung zurück, der für einen Bonner Berufsfeuerwehrmann dramatische Folgen hatte. Am 24. Juni 2020 – gegen 20.40 Uhr – stehen der 27-Jährige, damals mit dem Fahrrad unterwegs, und ein SUV-Fahrer nebeneinander vor einer roten Ampel. Verärgert wirft der Radler durchs offene Autofenster dem 42-jährigen Fahrer seine riskante Fahrweise vor. Der Schweizer Manager und seine 25-jährige Begleiterin ärgern sich über den überheblichen Ton, das Ärgernis an der Kreuzung eskaliert. Am Ende zeigt der dunkelhäutige SUV-Fahrer den Feuerwehrmann an: Er sei, so erzählt er der Polizei, von dem Radler mit den Worten „Verpisst Euch!“ und dem N-Wort rassistisch beleidigt worden. Auch soll er versucht haben, seine Begleiterin zunächst mit der Hand, dann mit einer Einhandzwinge durchs Autofenster zu schlagen. Gegen den Radfahrer wurde anschließend öffentlich gefahndet: Denn die 25-jährige Produktmanagerin hatte ihn mit einem Handy gefilmt.