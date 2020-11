Stadt sagt wegen Corona-Schutz ab : Am Sonntag bleiben die Geschäfte in Bonn geschlossen

Bonn Die Stadt entscheidet sich für Absage aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung. Eine Dringlichkeitsentscheidung ist bereits auf den Weg gebracht.

Der verkaufsoffene Sonntag am 8. November in der Zeit von 13 bis 18 Uhr stand am Mittwoch noch vor der Absage . An diesem Tag, den der Verein City-Marketing, ein Zusammenschluss von Innenstadthändlern, organisiert, waren neben den Geschäftsöffnungen auch eine Fußgänger-Rallye geplant sowie Ausstellungen und gastronomische Stände auf den größeren Innenstadtplätzen unter dem Motto „Ludwig strahlt“.

Öffnungen an fünf Sonntagen möglich

Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt, wie groß die Nachfrage der Händler wäre, an den verkaufsoffenen Sonntagen teilzunehmen, die die Corona-Schutzverordnung explizit erlaubt. In Bonn übrigens, ohne dass es einer Zustimmung des Rats bedarf, wie das Presseamt mitteilte. In der seit 1. November gültigen Fassung gestattet das NRW-Arbeitsministerium die Öffnung am 29. November, 6., 13. und 20. Dezember sowie am 3. Januar 2021 von 13 bis 18 Uhr ausdrücklich. In der Begründung heißt es, die Landesregierung wolle den Händlern in schwierigen Zeiten der Pandemie entgegenkommen. Sie führt aber ebenso als Argument ins Feld, die Sonntagsöffnung könne dazu dienen, Infektionen zu vermeiden, weil eine Entzerrung der Besucherströme möglich wäre. Derzeit dürfen Geschäfte nicht mehr als einen Kunden pro zehn Quadratmetern Verkaufsfläche einlassen.