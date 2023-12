Zum Weihnachtsmarkt Diese Woche ist verkaufsoffener Sonntag in Bonn

Dem entsprechenden Antrag des Vereins City Marketing Bonn hatte der Rat der Stadt Bonn in der Sitzung am 9. November stattgegeben. Demnach dürfen Geschäfte im innerstädtischen Gebiet zwischen den Straßen Belderberg, Franziskanerstraße, An der Schloßkirche, Am Hof, Am Neutor, Kaiserplatz, Am Hauptbahnhof, Thomas-Mann-Straße, Berliner Platz, Oxfordstraße und Bertha-von-Suttner-Platz öffnen.