GA-Podiumsdiskussion im Haus der Bildung : Sehen Sie hier die Debatte zur Bonner Verkehrspolitik im Video

Bonn Umweltspuren, Parkgebühren, Ticketpreise: Der Weg zur Verkehrswende in Bonn ist heiß umstritten. Der GA hat mit Vertretern aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft diskutiert. Sehen Sie die Debatte hier im Video.

Es ist eines der ganz heißen Themen in der Stadt, und am Freitag reden wir darüber. Wie kann Bonn seine Verkehrsprobleme in den Griff bekommen und eine klimafreundlichere Mobilität entwickeln, ohne wirtschaftliche Schäden zu riskieren? Die Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt hat dazu bereits erste Beschlüsse gefasst. Der City-Ring ist vor dem Hauptbahnhof gekappt, Umweltspuren auf der Oxfordstraße und dem Hermann-Wandersleb-Ring sollen noch in diesem Jahr eingerichtet, Parkzonen ausgeweitet sowie die Parkgebühren erhöht werden. Gleichzeitig bietet Bonn bald verbilligte ÖPNV-Tickets für sozial Bedürftige und Schüler an.