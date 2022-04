GA-Podiumsdiskussion im Haus der Bildung : Debatte über die Bonner Verkehrspolitik im Livestream

Der GA lädt zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Verkehr in Bonn ein. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Umweltspuren, Parkgebühren, Ticketpreise: Der Weg zur Verkehrswende in Bonn ist heiß umstritten. Am Freitag überträgt der GA eine Podiumsdiskussion im Livestream, an der auch Oberbürgermeisterin Katja Dörner teilnimmt. Zuschauer können dort auch Fragen stellen.

Es ist eines der ganz heißen Themen in der Stadt, und am Freitag reden wir darüber. Wie kann Bonn seine Verkehrsprobleme in den Griff bekommen und eine klimafreundlichere Mobilität entwickeln, ohne wirtschaftliche Schäden zu riskieren? Die Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt hat dazu bereits erste Beschlüsse gefasst. Der City-Ring ist vor dem Hauptbahnhof gekappt, Umweltspuren auf der Oxfordstraße und dem Hermann-Wandersleb-Ring sollen noch in diesem Jahr eingerichtet, Parkzonen ausgeweitet sowie die Parkgebühren erhöht werden. Gleichzeitig bietet Bonn bald verbilligte ÖPNV-Tickets für sozial Bedürftige und Schüler an.

Für die GA-Podiumsdiskussion „Verkehrswende in Bonn: Wie kann sie funktionieren?“ gibt es zwar keine Besucherplätze mehr, weil die Saalkapazität im Haus der Bildung wegen der noch immer hohen Corona-Inzidenz begrenzt ist. Aber die Redaktion zeigt die Debatte am morgigen Freitag ab 17 Uhr als Youtube-Livestream.

Verfolgen Sie die Diskussion auf ga.de oder direkt bei Youtube. Dort können alle Zuschauer im Youtube-Livechat mitdiskutieren sowie Fragen hinterlassen, die sie zum Verkehr in Bonn bewegen. Eine Auswahl davon stellen wir den Podiumsteilnehmern während der laufenden Veranstaltung.