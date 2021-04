Verkehrsausschuss Bonn : Planung für Busbahnhof-Umbau ist auf den Weg

Verblasste Farben und unterschiedliche Wartehäuschen. Am in den 70er Jahren erbauten ZOB ist die Zeit nicht spurlos vorbeigegangen. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Für die Umplanung des Bonner Busbahnhofs will der Verkehrsausschuss weitere Entwürfe sehen. Kritik gibt es von der Opposition - die sieht die Pläne mit heißer Nadel gestrickt.

Erklärtes Ziel der genannten Bündnisfraktionen ist es, einen barrierefreien Busbahnhof am Hauptbahnhof zu schaffen, wenn möglich mit einem durchgehenden Wetterschutz, unter Berücksichtigung möglicher Oberleitungsbusse und mit zusätzlichen Radabstellflächen. Wie berichtet strebt die Koalition einen Baubeginn im Jahr 2023 an. Zentraler Punkt: Den neuen ZOB sollen die Planer ohne Autoverkehr anlegen. Den Cityring wollen sie noch in diesem Jahr vor der Wesselstraße und am Kaiserplatz unterbrechen.