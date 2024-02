Verkehr in Bonn Nach der Nordstadt bekommt Castell ein Parkraumkonzept

Nach der Nordstadt bekommt auch der benachbarte Bonner Stadtteil Castell ein neues Parkraumkonzept. Die Ausschreibung soll in diesem Jahr erfolgen, wenn die neue Parkraumbewirtschaftung in der Nordstadt umgesetzt wurde, teilte die Stadtverwaltung nun in einer Stellungnahme mit. Anlass für die Auskunft war ein Antrag der Grünen in der Bezirksvertretung Bonn, mindestens 1,50 Meter Gehweg entlang der Drususstraße in Castell für Fußgänger freizuhalten. Auf der Straße parken die Autos teilweise gekippt auf dem Fußgängerweg. Das ist nach Angaben der Stadt aber nicht überall erlaubt.