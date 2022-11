Kolission am Bertha-von-Suttner-Platz : PKW, Straßenbahn und Bus in Unfall im Bonner Zentrum verwickelt

In den Verkehrsunfall am Bertha-von-Suttner-Platz waren neben einem Auto auch eine Straßenbahn und ein Bus verwickelt. Foto: Petra Reuter

Bonn Am Bertha-von-Suttner-Platz sind am Dienstagabend ein Bus, eine Straßenbahn und ein Auto in einen Unfall verwickelt gewesen. Der Verkehr im Bonner Zentrum lag teilweise lahm.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Bonn hat sich am Dienstagabend ein Unfall am Bertha-von-Suttner-Platz ereignet. Laut Angaben der Einsatzkräfte vor Ort waren ein Bus, eine Straßenbahn und ein Auto in den Unfall verwickelt.

Die Strecken der Buslinien zwischen Bonn und Beuel sowie der Straßenbahn-Linien 62 und 66 mussten aufgrund des Unfalls im Bonner Zentrum zwischenzeitlich getrennt oder umgeleitet werden.

Weitere Infos folgen.

(ga)