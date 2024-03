Erste Änderung beim Testlauf Stadt Bonn justiert beim Verkehrsversuch auf der Adenauerallee nach

Offensichtlich zeigt die anhaltende Kritik von verschiedenen Seiten am Verkehrsversuch auf der Adenauerallee und an den damit verbundenen langen Staus erste Wirkung: Am Mittwochnachmittag teilte Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann mit, die Stadt Bonn habe am Dienstag „erste Optimierungsmöglichkeiten“ beim Verkehrsversuch auf der Adenauerallee umgesetzt. Um den Verkehrsfluss auf der Adenauerallee, die Bundesstraße 9, zu erhöhen, sei die Grünzeit jeweils an der Kreuzung Weberstraße und Zweite Fährgasse zugunsten der Adenauerallee verlängert worden.