Organisation auf dem Prüfstand Dörner will Fehler-Untersuchung zu rechtswidriger Fahrradstraße

Nach den in den vergangenen Wochen zutage gekommenen Fehlern bei der Anordnung einer Fahrradstraße in Ückesdorf kündigt die Bonner Oberbürgermeisterin an, die Abläufe und Organisation im gesamten Themenbereich Verkehr und Mobilität überprüfen lassen zu wollen. Katja Dörners Vorschlag einer solchen Organisationsanalyse hat der Verwaltungsvorstand zugestimmt, wie das Presseamt am Freitag mitteilte.