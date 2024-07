Erweiterung des Bonner Nahverkehrs Verlängerung der Stadtbahn 63 bis nach Buschdorf möglich

Geplant ist die Trasse gänzlich auf Bonner Stadtgebiet. Vor den Toren von Bornheim-Hersel soll sie einige Hundert Meter nach der bestehenden Haltestelle Buschdorf in einer Rechtsschleife Kurs nehmen auf den Gewerbepark Buschdorf und noch ein Stückchen darüber hinaus. Vössing hat zwei Varianten geprüft, eine mit drei und eine mit vier Haltestellen. Letztgenannte sieht Haltepunkte an der Friedlandstraße (Ortsmitte), an der Schlesienstraße, am Gewerbepark Buschdorf und an der Friedrich-Wöhler-Straße vor. Im Vergleich zur Seilbahn und zur Westbahn haben diese Pläne einen erheblichen Vorteil: Die beiden Gleise würden auf der früheren Güterbahntrasse der Köln-Bonner-Eisenbahn liegen. Platz ist dort also genug.