Polizei bittet um Hinweise : Vier Verletzte bei Auseinandersetzung am Hofgarten

Vier Verletzte bei Auseinandersetzung am Hofgarten

Vier junge Männer sind bei einer Auseinandersetzung am Hofgarten verletzt worden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Eine Gruppe von rund 15 Personen hat im Hofgarten in Bonn vier junge Erwachsene mit Tritten und Schlägen verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat, die sich außerhalb des Sichtbereichs der Überwachungskameras ereignet hat.

Bei einer Auseinandersetzung im Hofgarten in Bonn sind am Freitagabend vier Männer leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren gegen 22.40 Uhr vier Heranwachsende von etwa 15 jungen Männern mit Schlägen und Tritten attackiert und leicht verletzt worden. Nun suchen die Beamten nach Zeugen für die Tat.