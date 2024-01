Einsatz am Friedensplatz in Bonn Gemeldeter Brand in Tiefgarage sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Rund 50 Kräfte der Bonner Feuerwehr sind am Samstagmittag zu einem gemeldeten Autobrand in der Tiefgarage am Friedensplatz in der Bonner Innenstadt ausgerückt. Ein Autofahrer hatte gegen 14.30 Uhr ein qualmendes Fahrzeug in der Garage bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Die wiederum rückte schließlich mit einem Großaufgebot aus.