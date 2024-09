Unverständnis zum Urteil über Kinderlärm Kinderfreundliche Hausordnung soll die Jüngsten fördern

Wer in einem Mehrparteienhaus wohnt, hat in aller Regel eine Hausordnung, nach der sich alle Bewohner richten müssen. Die Wohnungsgesellschaft Wohnbau GmbH hat in ihren Häusern sogar eine kinderfreundliche Hausordnung als Ergänzung dazu gehängt. „Kinderlärm ist ein kindliches Ausdrucksmittel, das zum täglichen Leben gehört“, heißt es da wörtlich. So erlaubt die Wohnbau Kindern ausdrücklich, auf Wiesen und Wegen in den Wohnanlagen zu spielen. Sie können Freunde mitbringen und bis zu Achtjährige dürfen zudem mit ihren Rädchen oder Rollern auf den Wegen fahren – müssen dabei auf Fußgänger Acht geben und dürfen keine Fahrzeuge auf den Wegen und in den Anlagen liegen lassen. Es handele sich um eine Ergänzung zur Hausordnung, so erklärt die Wohnbau auf dem Papier, „die Kinder und Eltern allerdings nicht von einem rücksichtsvollen Umgang mit anderen Mietern befreit“. Weiter heißt es: „Wir alle freuen uns über Kinder, die sich lebensfroh entwickeln und zu verantwortungsvollen Erwachsenen heranreifen dürfen.“