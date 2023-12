Suche eingestellt Vermisste Frau wohlbehalten in Bonner Uniklinik zurückgekehrt

Update | Bonn · Die Frau, die am Samstag aus der Bonner Uniklinik verschwunden war, ist am Sonntag wohlbehalten in die Klinik zurückgekehrt. Die Polizei hatte am Samstagabend mit einem Hubschrauber nach der Frau gesucht.

03.12.2023 , 18:33 Uhr

Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber den Kottenforst ab. (Symbolbild) Foto: dpa/Arne Dedert





Von Chantal Dötsch und Tamara Wegbahn