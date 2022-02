Fahndung beendet : 29-Jähriger aus Windeck wieder aufgetaucht

Update Bonn/Windeck Im vergangenen November ist ein 29-Jähriger aus Windeck aus einer psychiatrischen Klinik in Bonn geflohen. Die Polizei hatte bisher nach dem Mann gefahndet. Nun ist er wieder aufgetaucht.

Im November 2021 ist ein 29-Jähriger aus Windeck aus einer psychiatrischen Klinik in Bonn geflohen und war seitdem verschwunden. Seit dem 10. November fahndet die Polizei nach dem Mann. Nun ist er, wie die Polizei mitteilte, am Mittwoch in einem Krankenhaus in Andernach stationär aufgenommen worden. Wo sich der Mann in den letzten drei Monaten aufgehalten hatte, war jedoch nicht bekannt.

Der Vermisste war zuvor in der LVR Bonn untergebracht und verschwand dort am 10. November. Er leide unter einer paranoiden Schizophrenie und sei eigengefährdet, so die Polizei. Mögliche Aufenthaltsorte oder Anlaufadressen des 29-Jährigen waren der Polizei nicht bekannt. Hinweise auf eine Fremdgefährdung gab es nicht. Der Mann war in der Vergangenheit bereits aus einer Klinik in Lahnstein in Rheinland-Pfalz geflohen und wurde später an seiner Wohnanschrift in Windeck entdeckt. Dann sei er in Bonn untergebracht worden.