Swiss Life Asset Managers Wie ein Vermögensverwalter Hunderte Wohnungen in Bonn schafft

Die Vermögensverwalter Swiss Life Asset Managers investieren derzeit umfangreich in Bonner Immobilien an zentralen Schlüsselpositionen der Stadt. Das Schweizer Unternehmen gibt dafür alles in allem einen dreistelligen Millionenbetrag aus, wie Anett Barsch, Mitglied der Geschäftsleitung des deutschen Ablegers, kürzlich gegenüber dem General-Anzeiger bei einem Bonn-Besuch sagte. Ihr Besuch stand im Zusammenhang mit dem Richtfest für den Rohbau an der Poppelsdorfer Allee. Im ersten Bauabschnitt sollen bis Anfang kommenden Jahres 150 Wohnungen entstehen, 111 davon als frei finanzierte Wohnungen im oberen Preissegment. 70 Prozent davon seien bereits verkauft. Für den Bau mit 39 Förderwohnungen zur Allee hin sucht das Unternehmen noch einen Käufer.