Auf der Kaiserstraße : Verpuffung zerstört Fenster und Türen in Gebäude einer Kita in Bonn

Die Feuerwehr löschte einen Brand im Keller des Hauses. (Symbolbild) Foto: Feuerwehr Bonn

Bonn In der Innenstadt in Bonn hat es am Mittwochmorgen eine Verpuffung in einer Kindertagesstätte gegeben. Die Feuerwehr war vor Ort und die Stadtwerke stellten für einige Zeit den Strom ab. Die Ermittlungen laufen.



Von Tamara Wegbahn

Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen zu einem Einsatz in der Bonner Innenstadt ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte es in der Kaiserstraße gegen 6 Uhr morgens eine Verpuffung in einer geschlossenen Kindertagesstätte gegeben. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sollen meherere zerstörte Fensterscheiben auf dem Gehweg gelegen haben, die aus dem zweiten Obergeschoss des Gebäudes heruntergefallen waren. Außerdem soll aus dem Keller zu diesem Zeitpunkt Rauch ausgetreten sein, der Hinweise auf ein Feuer gab.

Die Bewohner des Gebäudes hatten sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte auf die Straße begeben und blieben unverletzt. Die Kindertagesstätte war aufgrund der frühen Uhrzeit am Mittwochmorgen noch geschlossen.

Da sich die Lage unklar gestaltete, erhöhten die Einsatzkräfte die Alarmstufe und riefen die Stadwerke zu dem Einsatz hinzu. Ein Trupp der Feuerwehr löschte das Feuer im Keller und lüftete das Gebäude. Die Schäden der Verpuffung sollen sich auf allen Etagen des Gebäudes zeigen, da Schäden an Türen, Fenstern und Möbeln festgestellt werden konnten.

Die Einsatzkräfte führten in dem Gebäude und in der unmittelbaren Umgebung Gasmessungen durch, diese verliefen jedoch negativ. Die Stadtwerke schalteten außerdem in mehreren Häusern den Strom in der Kaiserstraße zur Sicherheit ab, um möglichen Ursachen für die Verpuffung auf den Grund zu gehen.