Verspätungen und Menschenmassen „Ein ganz normaler Tag am Bonner Hauptbahnhof“

Am Samstag haben sich die Menschen am Bonner Bahnhof mal wieder dicht an dicht gedrängt. „Ein ganz normaler Bahn-Tag am Bonner Hauptbahnhof“, meldete sich ein frustrierter Fahrgast beim GA. Seine mitgeschickten Fotos zeigen Verspätungen von über einer Stunde in Richtung Köln auf den Anzeigetafeln, darunter das von zahlreichen Menschen gesäumte Gleis 1.