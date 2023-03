Streik bei Bus und Bahn : Bonner haben viel Verständnis für Streikende

9 Bilder ÖPNV und Fridays for Future streiken in Bonn

Bonn Am Bonner Hauptbahnhof, am Beueler Bahnhof und an Haltestellen in der Bonner Innenstadt warten am Streiktag kaum Menschen auf den ÖPNV. Viele sind genervt, das Verständnis ist trotzdem groß.



Von Maike Velden

Wo sonst die Straßen voll und die Schlangen lang an den Ampeln in Bonn sind, fließt der Verkehr am Freitag entspannt. Am Tag des Warnstreiks scheinen sich die Bonner gut vorbereitet zu haben, viele sind im Homeoffice. Am Konrad-Adenauer Platz wartet eine Passantin auf eine Freundin, die sie mit zur Arbeit nimmt. „Ich fahre heute mit dem Auto, sonst komme ich nicht zur Arbeit“, sagt sie. „Ich kann zwar die Forderungen verstehen, aber ich glaube, dass die niemals erfüllt werden“, sagt sie. Die Freundin stimmt nickend zu, froh eine Mitfahrgelegenheit zu haben.

Ein Mann auf dem Weg Richtung Regio-Züge nimmt morgens extra einen Zug früher, er hat sich die ganze Woche schon informiert und geschaut, wie er nach Köln zur Arbeit kommt, auch wenn der Streik die Regionalzüge nicht betrifft. „Ich kann die Forderungen nach mehr Lohn verstehen. Trotzdem ist es ärgerlich, wenn man nicht gut zur Arbeit kommt.“

Wenig los am Bonner Hauptbahnhof

Am Bonner Hauptbahnhof fahren die Busse nur auf Sparflamme, ebenso wenig Menschen warten an den Bussteigen. Eine Studentin wartet auf den Bus 601 in Richtung Venusberg. Sie muss eine Klausur schreiben und ist darauf angewiesen, dass die Busse pünktlich kommen. Ein kurzer Blick auf das Handy, ein Blick Richtung Anzeige. „In einer Minute soll der Bus kommen, sonst muss ich mein Fahrrad noch holen“, sagt sie. „Natürlich ist es verständlich, dass gestreikt wird, und das verstehe ich auch.“ Ärgerlich sei es, wenn man einen wichtigen Termin hat. Dem stimmt ein älterer Herr zu. „Ich komme aus Rheinland-Pfalz und habe hier wichtige Arzttermine. Wenn meine Busse nicht kommen, dann schaffe ich es nicht zu den Terminen“, bemängelt er. Auch er reagiert trotz der Umstände mit Verständnis. „Wenn das Geld zum Leben nicht mehr reicht, dann muss sich was ändern“, sagt er.

Viel Verständnis in der Innenstadt

Am Friedensplatz kommen die Busse nicht im Minutentakt, sondern alle Viertelstunde. „Ich komme aus Alfter und habe einen Bus früher genommen“, sagt eine Frau. Sie beeinträchtige der Streik nicht. „Ich verstehe die Gründe und finde gut, dass gestreikt wird. Aber wenn man schaut, was mit dem Klima passiert, müssten wir alle mehr Bus und Bahn fahren. Wenn immer gestreikt wird, hat da niemand Lust zu“, so ihre Meinung.

Eine Station weiter, am Bertha-von-Suttner Platz, wartet Tom auf seinen Bus, mittlerweile ist es Viertel nach zehn. „Ich musste um acht in Koblenz auf der Berufsschule sein“, sagt er. „Für mich als Nutzer von Bus und Bahn ist es aber einfach nur noch nervig. Aber ich würde auch auf die Straße gehen, wenn ich dort arbeiten würde.“