Türen und Fenster hielten Stand : Drei versuchte Einbrüche in Bonner Geschäfte

Bonn Die Inhaber dreier Geschäfte in der Bonner Altstadt haben Einbruchsversuche an ihren Läden festgestellt. Türen und Fenstern hielten aber Stand. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben versucht, in drei Geschäfte in der Bonner Altstadt einzubrechen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, haben Inhaber von drei Geschäften auf der Breite Straße und Alexanderstraße iam Donnerstagmorgen Einbruchsversuche an ihren Läden festgestellt. In zwei Frisörsalons und einem Café hatten Täter in der Nacht versucht, die Eingangstüren aufzuhebeln. Die drei betroffenen Türen sowie ein Fenster ließen sich aber nicht öffnen, sodass die Einbrecher nicht in die Geschäfte kamen.