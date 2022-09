Polizei sucht Zeugen : Versuchter Raub in Straßenbahn der Linie 16

Bonn Die Polizei sucht einen Mann, der in einer Bahn der Linie 16 versucht haben soll, den Rucksack einer Frau zu stehlen. Die Betroffene konnte den Diebstahl verhindern, bevor der Mann die Bahn in Tannenbusch verließ. Die Ermittler bitten um Hinweise.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu einem versuchten Raub in einer Bahn der Linie 16 von Köln nach Bonn machen können. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, versuchte der Täter am Donnerstag gegen 9 kurz vor der Station Tannenbusch Mitte, den Rucksack der Frau unbemerkt mitzunehmen.

Die Frau, die den versuchten Diebstahl bemerkte, machte laut auf sich aufmerksam. Es gelang ihr schließlich in dem Gerangel, dem Mann den Rucksack wieder zu entreißen. Der Unbekannte ging daraufhin auf die Frau los und bedrohte sie, bis sich andere Fahrgäste einschalteten. Der Mann verließ an der Haltestelle Tannenbusch Mitte die Bahn.

Die Fahrgäste, die der Frau geholfen haben, sind bisher unbekannt. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0228/15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden, ebenso wie weitere Zeugen, denen die beschriebene Person zur Tatzeit an der Haltestelle in Tannenbusch Mitte aufgefallen ist.