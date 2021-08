Vertrag mit Betreiber wird nicht verlängert : Stadt will den Bonner Wochenmarkt umgestalten

Stadt will den Bonner Wochenmarkt umgestalten

Bonn Die Stadt Bonn will den Bonner Wochenmarkt umgestalten und wird den im März 2022 auslaufenden Vertrag mit dem bisherigen Betreiber nicht verlängern.

Die Stadt Bonn wird den Ende März 2022 auslaufenden Vertrag mit dem bisherigen Betreiber des Wochenmarktes, der DMG Marktgilde, nicht verlängern. Darüber hat die Verwaltung die Marktgilde in einem Gespräch, an dem auch Oberbürgermeisterin Katja Dörner teilgenommen hat, informiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.