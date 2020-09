Nach einer Absage im Februar hat der Bund immer noch keinen Gesprächstermin über den Bonn-Vertrag angeboten. Dabei wäre es sehr wichtig, die Vereinbarung vor der nächsten Bundestagswahl zu unterzeichnen, meint GA-Redakteur Andreas Baumann.

Nur lässt der zuständige Bundesinnenminister Horst Seehofer die Akteure in NRW und Rheinland-Pfalz am ausgestreckten Arm verhungern. Das Zeitfenster bis zur nächsten Bundestagswahl 2021 schließt sich, und es ist eher unwahrscheinlich, dass sich auch die neue Koalition im Bundestag erneut schriftlich zum Bonn-Vertrag bekennt. Der Einfluss der Bonn-Fans schwindet wie die Zahl der Abgeordneten, die noch selbst im Plenarsaal am Rheinufer mitregiert haben. Spätestens seit dem Kohle-Kompromiss rücken andere Regionen der Republik in den Fokus der Bundesregierung, werden neue Bundesämter zum Beispiel in Ostdeutschland angesiedelt.