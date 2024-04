Baurecht noch nicht in Sicht Verzögerungen bei Plänen für Bonner Tausendfüßler

Das Planfeststellungsverfahren für den sechsstreifigen Ausbau des Tausendfüßlers zieht sich erneut in die Länge. Die Kölner Bezirksregierung hat nun bekannt gemacht, dass das zweite Deckblatt in den Planungsunterlagen erneut in die Offenlage muss. Grund dafür ist ein formaler Fehler, wie Dennis Heidel, Sprecher der Aufsichtsbehörde, dem GA auf Nachfrage mitteilte. Bei der ersten Offenlage war es zu einer Fristverlängerung gekommen. In diesem Zeitraum aber waren auf dem Online-Informationsportal für Umweltverträglichkeitsprüfungen der Länder (kurz: UVP-Verbund-Portal) nicht sämtliche Unterlagen für Interessierte einsehbar. Da solche Verfahren strengen Vorgaben unterliegen, können solche formalen Fehler vor Gericht beanstandet werden.