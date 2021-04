Zunächst für April und Mai geplant : Polizei weitet Videoüberwachung in Bonn aus

Am Brassertufer kamen bereits im vergangenen Jahr die Videokameras zum Einsatz. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Polizei nimmt ab dem Wochenende die Videoüberwachung am Rheinufer in Bonn wieder auf und weitet diese sogar aus. Zudem könnten die mobilen Kameratürme noch an weiteren Orten im Stadtgebiet zum Einsatz kommen.

Nach einer Häufung von Straftaten am Bonner Rheinufer nahm die Polizei im vergangenen September zwei Kamerastationen in Betrieb, die die Bilder von belebten Plätzen am Rhein direkt in die Einsatzleitstelle übertrugen. Ab dem kommenden Wochenende wird die Polizei die Videoüberwachung wieder in Betrieb nehmen - und sogar erweitern. „Die beiden Kameratürme werden zeitgleich am linksrheinischen Ufer im Bereich des Brassert- und des Erzbergerufer sowie an der Beueler Rheinpromenade an der Rheinaustraße platziert“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Maßnahmen sind zunächst einmal für April und Mai geplant.

Die mobilen Kameratürme könnten zudem auch an der Poppelsdorfer Allee und auf dem Bertha-von-Suttner-Platz zum Einsatz kommen. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür lägen vor. Die Videoüberwachung erfolgt nach Angaben der Polizei jedoch nicht durchgängig, sondern ausschließlich zu „einsatzrelevanten Zeiten“ - also immer dann, wenn sich viele Menschen in den Bereichen aufhalten oder es gehäuft zu Straftaten kommt. Dies betrifft vor allem die Nachmittags- und Abendstunden an den Wochenenden.

Die Videobilder werden dabei von den zwei sechs Meter hohen Türmen direkt in die Einsatzleitstelle der Bonner Polizei übertragen. „Ziel ist es, bevorstehende Straftaten frühzeitig zu erkennen und diese durch unverzügliche Entsendung von Einsatzkräften möglichst zu verhindern“, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Die Videodaten werden aufgezeichnet und nach 14 Tagen automatisch gelöscht, sofern sie nicht als Beweismittel in einem Strafverfahren dienen. Aufgenommen werde zudem nur der öffentliche Raum. Bei Demonstrationen oder Kundgebungen in den genannten Bereichen werde die Anlage abgeschaltet und verdeckt.