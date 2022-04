Cafés und Restaurants : Viele Neueröffnungen in der Bonner Gastro-Szene trotz Pandemie

Nur einen Monat vor dem zweiten Lockdown 2020 hat Vincens von Bibra sein Lighthouse-Café in der Bonner City an der Bonngasse eröffnet. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Trotz Pandemie und Lockdown haben einige Jungunternehmer den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und neue Gastro-Betriebe in Bonn eröffnet. Staatliche Hilfen haben sie in der Zeit kaum oder gar nicht bekommen.