Demo in der Bonner Innenstadt Viele Rufe nach mehr Hilfe bei Ukraine-Kundgebung

Um die Ukraine zielführend in ihrem Freiheitskampf zu unterstützen, brauche es aus dem Westen eine größere Anstrengung: Darin waren sich die Redner und viele der Teilnehmer an diesem Abend einig. Die Lage in der Ukraine sei derzeit sehr schlecht, sagte Oleksii Nazarenko, der Vorsitzende des Ortsvereins „Ukrainer in Bonn“: „Die Situation ist wirklich nicht einfach. Jeden Tag wird weiterhin unser Territorium bombardiert. Wir hoffen alle, dass die Ukraine gewinnen wird, aber wir brauchen dringend Unterstützung.“