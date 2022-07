Verkehr umgeleitet : Vier Autos fahren auf Kennedybrücke ineinander

Auf der Kennedybrücke sind am Freitag vier Autos ineinander gefahren. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Auf der Kennedybrücke sind am Freitagmittag vier Autos ineinander gefahren. Dabei verletzten sich drei Personen. Der fließende Verkehr wurde über die Bahnschienen umgeleitet.

Am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr sind auf der Kennedybrücke in Bonn-Beuel vier Autos ineinander gefahren. Wie die Polizei mitteilte, waren die Autos auf der Kennedybrücke aus Beuel kommend in Richtung Innenstadt unterwegs, als ein Wagen auf ein vorausfahrendes Auto auffuhr. Der auffahrende Wagen schob dabei die drei vorausfahrenden Autos ineinander.