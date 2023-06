Nach Einbruchsserie Direktor fordert Sicherheitspersonal für Schulzentrum in Tannenbusch

So aufgebracht erlebt man Eike Schultz selten. Der Direktor des Tannenbusch-Gymnasiums musste am Wochenende gleich zwei Einbrüche in das Schulzentrum an der Hirschberger Straße, in dem das Gymnasium sich mit der Freiherr-vom-Stein-Realschule unter einem Dach befindet, verzeichnen. Erstmals in seiner achtjährigen Laufbahn als Schulleiter musste er obendrein einen Diebstahl anzeigen. So haben bisher unbekannte Einbrecher zwei Celli im Wert von mehr als 5000 Euro gestohlen.