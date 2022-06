Patient befindet sich in Quarantäne : Vierter Affenpocken-Fall in Bonn

Bonn In Bonn gibt es einen vierte Fall von Affenpocken. Der Patient befindet sich in Quarantäne.

Einen vierten Affenpocken-Fall in Bonn meldet die Stadt. Die betroffene Person befinde sich bereits seit knapp einer Woche in freiwilliger Absonderung. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine engen Kontaktpersonen. Das endgültige Ergebnis der virologischen Untersuchung dazu erreichte das Gesundheitsamt am Montag. Es steht in regelmäßigem Kontakt mit dem Erkrankten, ebenso wie mit dem zweiten und dritten Fall.