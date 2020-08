Attacke an der Viktoriabrücke : Unbekannte sprühen Männern in Bonn Reizgas ins Gesicht

Bonn Als sie gerade dabei waren, Wahlplakate auf der Viktoriabrücke anzubringen, näherten sich ihnen zwei Radfahrer - und sprühten ihnen plötzlich einen Reizstoff ins Gesicht. Jetzt ermittelt der Staatsschutz der Polizei Bonn.

Unbekannte haben am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Viktoriabrücke in Bonn zwei Männern Reizstoff ins Gesicht gesprüht. Der 33- und der 38-Jährige waren zu dem Zeitpunkt damit beschäftigt, Wahlplakate auf der Brücke aufzuhängen, wie die Polizei Bonn am Montag mitteilte. Die mutmaßlichen Täter seien auf Fahrrädern unterwegs gewesen und hätten sich anschließend in Richtung Endenicher Ei entfernt.