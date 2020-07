Sanierung : Viktoriabrücke in Bonn wegen Arbeiten nachts für Autos gesperrt

Viktoriabrücke in Bonn wegen Arbeiten nachts für Autos gesperrt

An der Viktoriabrücke wird wieder nachts gearbeitet wie hier im vergangenen Jahr. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Für die Sanierung der Viktoriabrücke sind weitere Abbrucharbeiten geplant. Deshalb ist sie von Sonntag, 2. August, bis Freitag, 7. August, jeweils von 0 bis 6 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen an der Viktoriabrücke sind weitere Abbrucharbeiten geplant: Im Gleisbereich der Deutschen Bahn und in der Thomastraße steht laut einer Mitteilung der Stadt das Ausheben der Längsträger an.