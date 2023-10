Neuer Name für die Viktoriabrücke Bonn bekommt eine Guido-Westerwelle-Brücke

Guido Westerwelle

1961 in Bad Honnef geboren, wuchs Guido Westerwelle in der Heerstraße in Bonn auf. Ab dem fünften Schuljahr besuchte Westerwelle zunächst ein Gymnasium, wechselte nach dem ersten Jahr aber zur Realschule in Königswinter, da man seine Leistungen am Gymnasium für nicht ausreichend befunden hatte. An der Freiherr-vom-Stein-Realschule in Bonn legte er 1977 die Mittlere Reife ab und besuchte anschließend das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium (EMA) in Bonn, wo er 1980 sein Abitur machte. Nach dem Studium arbeitete er als Anwalt in der Kanzlei seines Vaters mit, bis er 1994 zum FDP-Generalsekretär gewählt wurde. Von 2001 bis 2011 war der Bonner Vorsitzender der Bundespartei. 1996 war er erstmals in den Bundestag eingezogen. 2006 bis 2009 führte er dort die FDP-Fraktion. Im Kabinett Angela Merkels wirkte Westerwelle von 2009 bis Dezember 2013 als Außenminister. Er gehörte zu den ersten Spitzenpolitikern, die sich offen zu ihrer Homosexualität bekannten. Westerwelles Partner war der Unternehmer Michael Mronz. Westerwelle starb 2016 im Alter von nur 54 Jahren an Krebs. bau/sas