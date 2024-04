Zu zweit gefahren 14-jährige E-Roller-Fahrerin nach Unfall im Krankenhaus

In Vilich-Müldorf ist es am Sonntagabend gegen 18:20 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei 14-jährige Mädchen zu zweit mit einem E-Scooter unterwegs waren. Wie die Bonner Polizei mitteilte, sind die beiden 14-Jährigen auf der Bundesgrenzschutzstraße in Fahrtrichtung B56 unterwegs gewesen.