Lange Staus : Ferienstart und Unfälle sorgen für volle Autobahnen rund um Bonn

Bonn/Köln/Düsseldorf Der Start der Herbstferien sowie der Berufsverkehr sorgt am Freitagnachmittag für volle Autobahnen rund um Bonn. Für einen zusätzlichen Stau sorgt ein Unfall auf der A565. Auch am Flughafen Köln/Bonn wird es voll.

Bereits am Freitagnachmittag haben sich auf zahlreichen Autobahnen rund um Bonn und in der Region lange Staus gebildet. Unter anderem auf der A1, der A3 und der A43 staute sich der Verkehr an verschiedenen Abschnitten über mehrere Kilometer. Ähnlich geht es den Autofahrern auf der A565 in Richtung Meckenheim. Im Bereich der Nordbrücke kam es nach Nachmittag zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Sprintern. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab. Der Stau ging bereits bis auf die A59 zurück. Eine Übersicht über die Verkehrslage finden Sie hier .

Wer in den Herbstferien hingegen in den Urlaub fliegt, sollte an den Flughäfen reichlich Zeit einplanen. Vor allem zu Spitzenzeiten - etwa am frühen Morgen - könne es beim Check-In und an den Sicherheitskontrollen zu längeren Wartezeiten kommen, teilten die beiden größten NRW-Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn mit. Am Freitag gab es an den beiden Airports nach deren Angaben noch keine Probleme. „Bisher läuft alles normal, es ist ein guter Start in die Ferien“, sagte ein Sprecher des Flughafens Köln/Bonn.