Familienunternehmen Vollmar & Söhne : Siegfried Gin zieht in Bonner Traditionsjuwelier

Siegfried Gin zieht in Bonner Traditionsjuwelier

Der Juwelier Vollmar & Söhne hat eine lange Tradition am Kaiserplatz. Foto: Benjamin Westhoff

Das Bonner Traditions- und Familienunternehmen Vollmar & Söhne hat nach 160 Jahren das geschäftliche Aus verkündet. So ganz vorbei ist es mit der Tradition am Kaiserplatz dann aber doch nicht.

Am Kaiserplatz zwischen Hofgartenwiese, Busbahnhof und dem Bonner Münster liegt das Juweliergeschäft Vollmar & Söhne. Nach 160 Jahren werden in dem Bonner Traditions- und Familienunternehmen am 17.Juli das letzte Mal funkelnde Juwelen, Hochzeitsringe und andere Schmuckstücke den Besitzer wechseln.