Arbeiten am Endenicher Ei Das sind die Umleitungsstrecken während der Vollsperrung der A565

Die fortschreitenden Bauarbeiten am Endenicher Ei führen in der Zeit von Samstag, 21. September, 20 Uhr, bis zum Montag, 30. September, 5 Uhr, zu einer Vollsperrung auf der Bonner Stadtautobahn A565. Wie die Autobahn GmbH als Baulastträger ankündigte, ist in der genannten Zeit der Autobahnabschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Bonn-Nord und der Anschlussstelle Bonn-Poppelsdorf in beide Richtungen nicht befahrbar. Das Kreuz selbst können Autofahrer passieren, die von der A555 auf die A565 in Fahrtrichtung Beuel wollen. Gleiches gilt für die entgegengesetzte Richtung. An der Anschlussstelle Poppelsdorf bleibt die Verbindung mit der Reuterstraße in südlicher Fahrtrichtung möglich.