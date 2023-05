Stau am Sonntag möglich Wie sich die Polizei auf die Vollsperrung der A565 in Bonn vorbereitet

Der Familienausflug könnte für Autofahrer, die an diesem Wochenende über Bonn in Richtung Süden fahren wollen, zur Zerreißprobe werden: Die A 565 wird an diesem Sonntag, 21. Mai, von 6 bis 18 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Bonn-Nord und der Anschlussstelle Bonn-Endenich voll gesperrt. Anlass für die Vollsperrung sind Baumaßnahmen, die die Autobahn GmbH Rheinland in Fahrtrichtung Meckenheim durchführen lässt. Laut der Autobahn GmbH werden Fahrbahnübergänge saniert.