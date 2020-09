Kostenpflichtiger Inhalt: Die Bundesstadt für Einsteiger : Was man über Bonn unbedingt wissen sollte

Ein Blick auf Bonn. Zu sehen sind die Bonner Innenstadt, das Siebengebirge. der Lange Eugen und der Post Tower. Foto: dpa

BONN Wo fängt man an, um eine neue Stadt kennenzulernen? Am besten bei A wie Anfang oder Alle-mal-malen-Mann. Dieser Streifzug durchs Alphabet zeigt, was typisch bönnsch ist und soll Lust auf mehr machen. Denn bei Z ist die Stadtgeschichte noch lange nicht zu Ende.