Auferstanden aus den Fluten : Vor 20 Jahren wurde der Schürmann-Bau fertiggestellt – ein Rückblick

Das Foto zeigt den im Hochwasser des Rheins versunkenen Schürmann-Bau. Foto: picture-alliance / dpa/Martin_Gerten

Bonn Beim Jahrhunderthochwasser in Bonn im Dezember 1993 versank damals auch die Baustelle des Schürmann-Baus, der heute Domizil der Deutschen Welle ist, in den Fluten des Rheins. Erst neun Jahre später am 27. Juni 2002 – also vor genau 20 Jahren – wurde der Bau fertiggestellt.