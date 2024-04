Vor 70 Jahren Als in Bonn die Basis für die Bundeswehr gelegt wurde

Am kalendarischen Frühlingsanfang 1954 kommt es in Bonn zu einer zentralen Weichenstellung in der Geschichte der frühen Bundesrepublik. Dem General-Anzeiger ist sie damals nur eine knappe Meldung auf Seite 3 wert: „Bundespräsident Prof. Heuss hat gestern das von Bundestag und Bundesrat verabschiedete Gesetz zur Klärung der Wehrfrage unterzeichnet und die Verkündung veranlasst. Die Verkündung im Bundesgesetzblatt wird heute mit dem in eine Fußnote gekleideten Hinweis vorgenommen werden, dass entsprechend der Mitteilung der Alliierten Hohen Kommission die Wehrpflichtgesetzgebung erst mit dem Gültigwerden der deutsch-alliierten Verträge in Kraft tritt“, heißt es darin. So nüchtern beginnt die offizielle Geschichte der Bundeswehr.