Verhandlung am Bonner Landgericht Vorläufige Einigung im Streit zwischen UKB-Chef und Personalrat

Der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des Bonner Uniklinikums, Wolfgang Holzgreve, wollte am Freitag vor dem Bonner Landgericht eine einstweilige Verfügung gegen den ehemaligen Vorsitzenden des Personalrats der wissenschaftlichen Beschäftigten Burkhard Klein erwirken. Am Ende der Verhandlungen zeigten sich beide Seiten kompromissbereit. Wohl auch, um einer drohenden Überweisung an das Verwaltungsgericht in Köln zu entgehen.