Marodes Verwaltungsgebäude der Stadt Bonn : Vorzeitiger Auszug aus Stadthaus nicht nötig

Bonn Neue Wendung beim Stadthaus in Bonn: Ein von OB Dörner beauftragter Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die bis 2023 geplante Abstützung von 35 maroden Säulen im Betrieb möglich sein soll. Doch daneben gibt es noch andere Risiken.

Im Hin und Her zur Zukunft des Stadthauses gibt es eine neue Wendung: Offensichtlich müssen nun doch nicht 1150 der rund 1400 Beschäftigten bereits in absehbarer Zeit aus dem Verwaltungssitz ausziehen, wenn bis Mitte 2023 die am stärksten beschädigten 35 Säulen von 188 wie derzeit geplant abgestützt werden. Das geht aus einem externen Gutachten hervor, über das die Verwaltung in der Ratssitzung am Donnerstag informieren wird.