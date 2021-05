Sichtung in Bonn : Wanderfalken-Nachwuchs am 100-Meter-Turm der Müllverwertungsanlage

Am Greifvogelkasten am Turm der Müllverwertungsanlage in Bonn ist Wanderfalken-Nachwuchs entdeckt worden. Foto: MVA/Stadtwerke Bonn

Bonn Am Turm der Müllverwertungsanlage in Bonn nisten sich auf rund 100 Metern Höhe seit Jahren immer wieder Wanderfalken ein. Nun haben Mitarbeiter dort Nachwuchs entdeckt.

Tierischer Nachwuchs in luftiger Höhe: Seit einigen Jahren nisten Wanderfalken in einem Greifvogelkasten in rund 100 Metern Höhe auf dem Gelände der Müllverwertungsanlage (MVA) in Bonn. Nun haben Mitarbeiter dort Nachwuchs entdeckt, wie die Stadtwerke Bonn mitteilen.